На війні загинув Герой з Дніпропетровщини – Шикалов Олександр

Війна забрала життя 30-річного Шикалова Олександра Олександровича.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Підгородненської територіальної громади.

Наш Герой Олександр був вірний військовій присязі та загинув в ході виконання бойового завдання в Донецькій області, – написали в публікації.

Олександр народився 14 квітня 1994 року, а загинув 5 червня 2024 року. Прощання з ним відбулося вчора в Підгородному на кладовищі по вулиці Нагорна.

Редакція dnepr.info висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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