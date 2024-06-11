На війні загинув Герой з Дніпропетровщини – Шикалов Олександр

Про це повідомили на Facebook-сторінці Підгородненської територіальної громади.
Наш Герой Олександр був вірний військовій присязі та загинув в ході виконання бойового завдання в Донецькій області, – написали в публікації.
Олександр народився 14 квітня 1994 року, а загинув 5 червня 2024 року. Прощання з ним відбулося вчора в Підгородному на кладовищі по вулиці Нагорна.
Редакція dnepr.info висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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