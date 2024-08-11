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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Сергій Мирченко

Сьогодні 12:19
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На війні загинув жовтоводець Сергій Мирченко.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Сергій Мирченко

Трагічну новину повідомили у Жовтоводській міській раді.

Чоловік закінчив місцеву школу №9. Працював у воєнізованій охороні, сфері ритуальних послуг, на елеваторі.

На захист Батьківщини став 11 березня 2024 року. Загинув 17 липня під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Часів Яр, що на Донеччині. За життя Сергій був доброю, віруючою людиною, гарним товаришем та побратимом, люблячим братом, — йдеться у дописі міськради.

Вдома у воїна залишилися сестра Людмила та брат Юрій.

Прощання з Героєм відбудеться 10 серпня о 09:00 біля пам’ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника.

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