На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Кисленко

На війні поблизу н.п. Райгород Луганської області загинув військовослужбовець ЗСУ Кисленко Дмитро Анатолійович, 1976 р.н.

Про це повідомляє начальника Кам’янської РВА Олег Гапіч.

Герой віддав своє життя за Україну 10 січня 2024 року.

Чоловік з березня 2023 року проходив службу в ЗСУ за контрактом на посаді радіотелефоніста розвідвзводу.

У нього залишилися дві доньки та сестра. Вічний спокій душі та слава воїнові, який ціною власного життя боронив Україну та до останнього подиху боровся за її свободу, – сказано у повідомленні начальника РВА.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.

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