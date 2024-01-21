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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Кисленко

Сьогодні 11:51
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На війні поблизу н.п. Райгород Луганської області загинув військовослужбовець ЗСУ Кисленко Дмитро Анатолійович, 1976 р.н.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Кисленко

Про це повідомляє начальника Кам’янської РВА Олег Гапіч.

Герой віддав своє життя за Україну 10 січня 2024 року.

Чоловік з березня 2023 року проходив службу в ЗСУ за контрактом на посаді радіотелефоніста розвідвзводу.

У нього залишилися дві доньки та сестра. Вічний спокій душі та слава воїнові, який ціною власного життя боронив Україну та до останнього подиху боровся за її свободу, – сказано у повідомленні начальника РВА.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого.
 
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