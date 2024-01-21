На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Дмитро Кисленко

Про це повідомляє начальника Кам’янської РВА Олег Гапіч.
Герой віддав своє життя за Україну 10 січня 2024 року.
Чоловік з березня 2023 року проходив службу в ЗСУ за контрактом на посаді радіотелефоніста розвідвзводу.
У нього залишилися дві доньки та сестра. Вічний спокій душі та слава воїнові, який ціною власного життя боронив Україну та до останнього подиху боровся за її свободу, – сказано у повідомленні начальника РВА.
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