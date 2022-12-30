На війні загинув 43-річний Герой із Нікополя

Про це повідомляє Нікопольська міська рада.
Андрій служив в 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді ЗСУ.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна пам’ять і слава герою!
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