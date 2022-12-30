Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На війні загинув 43-річний Герой із Нікополя

Сьогодні 20:30
просмотров

25 грудня загинув старший сержант із Нікополя Андрій Алєксєєвець. Він захищав Україну від армії рф. Чоловіку було 43-роки.

Новости Днепра про На війні загинув 43-річний Герой із Нікополя

Про це повідомляє Нікопольська міська рада. 

Андрій служив в 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді ЗСУ. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна пам’ять і слава герою!

Читайте також:

Новости Днепра про На війні загинув 43-річний Герой із НікополяУкраїнська Новости Днепра про На війні загинув 43-річний Герой із НікополяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, – Генштаб

    Російські окупанти наступають на Лиманському та Бахмутському напрямку. Також намагаються…

    17 сліп-пакетів: в Кам’янському жителька торгувала наркотиками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    17 сліп-пакетів: в Кам’янському жителька торгувала наркотиками

    У Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою…

    У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:54
    У Дніпрі поки що не буде зростати тариф на воду: НКРЕКП скасувала постанову

    У Дніпрі поки що не будуть підвищувати тарифи за водопостачання…

    Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Чортово колесо біля ЦУМу та сані з кіньми: 7 рідкісних фото Нового року у Дніпрі минулого століття

    Ялинку в будинку на Новий рік могли дозволити собі лише…

    Наверх