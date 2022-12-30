На війні загинув 43-річний Герой із Нікополя

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Вічна пам’ять і слава герою!

Про це повідомляє Нікопольська міська рада.

25 грудня загинув старший сержант із Нікополя Андрій Алєксєєвець. Він захищав Україну від армії рф. Чоловіку було 43-роки.