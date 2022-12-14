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На війні загинув 35-річний поліцейський із Дніпропетровської області

Сьогодні 18:45
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Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський із Дніпропетровської області Віталій Малишко. Сталося це під Бахмутом на Донецькому напрямку. Чоловіку назавжди 35-років.

Новости Днепра про На війні загинув 35-річний поліцейський із Дніпропетровської області

Про це повідомляє Новомосковське районне відділення поліції. 

Віталій прийшов до поліції у 2012 році та до 2022 року працював у розшуковій групі відділу кримінальної поліції. У травні поточного року прийняв рішення приєднатися до лав ЗСУ та боронити Україну від російських окупантів. 

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