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На війні з рф загинув наш земляк – солдат Сергій Ляхович

Сьогодні 10:00
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Нікополь зазнав ще однієї важкої втрати на війні.

Новости Днепра про На війні з рф загинув наш земляк - солдат Сергій Ляхович

9 березня 2023 року захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, героїчно загинув наш земляк, солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ – Ляхович Сергій Миколайович.

Герою було 46 років.

Про це повідомляє Нікопольська міська рада.

Прощання із загиблим відбудеться сьогодні, 24 березня.

Вічна слава Герою!

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Новости Днепра про На війні з рф загинув наш земляк - солдат Сергій ЛяховичУкраїнська Новости Днепра про На війні з рф загинув наш земляк - солдат Сергій ЛяховичРусский

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