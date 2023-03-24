На війні з рф загинув наш земляк – солдат Сергій Ляхович

Нікополь зазнав ще однієї важкої втрати на війні.

9 березня 2023 року захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, героїчно загинув наш земляк, солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ – Ляхович Сергій Миколайович.

Герою було 46 років.

Про це повідомляє Нікопольська міська рада.

Прощання із загиблим відбудеться сьогодні, 24 березня.

Вічна слава Герою!

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