На війні з рф загинув наш Тарас Сум З Дніропетровщини

У Новомосковській громаді – загинув на війні Тарас Сум.
Жертвою рашистів став боєць 93-ї окремої механізованої бригади, мешканець села Знаменівки Новомосковського району Тарас Маркіянович Сум.
Герою було 59 років.
Вічна слава Герою!
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