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На війні з рф загинув наш Тарас Сум З Дніропетровщини

Сьогодні 20:30
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Кожен день Дніпропетровщина отримує сумні новини.

Новости Днепра про На війні з рф загинув наш Тарас Сум З Дніропетровщини

У Новомосковській громаді – загинув на війні Тарас Сум.

Жертвою рашистів став боєць 93-ї окремої механізованої бригади, мешканець села Знаменівки Новомосковського району Тарас Маркіянович Сум.

Герою було 59 років.

Вічна слава Герою!

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