На війні поблизу Водяного загинув металург з Кривого Рогу

Загинув металург з Кривого Рогу Олексій Шевельов.

Сумну звістку повідомили пресслужбі підприємства “АрселорМіттал Кривий Ріг”

Олексій Шевельов загинув 7 січня під час виконання бойового завдання неподалік від Водяного на Донеччині. Олексія мобілізували у березні 2022 року. До цього, у мирний час, він працював металургом, а точніше електромонтером у відділенні безперервного розливання сталі конвертерного цеху “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Після мобілізації відбував службу старшим стрільцем-оператором механізованого відділення. Однак нещодавно життя Олексія обірвалося поблизу Водяного на Донеччині.

Працівники відділення безперервного розливання сталі згадують про Олексія, як про добру, позитивну людину з чудовим почуттям гумору.

Він мав веселу вдачу. Завжди усміхнений, Олексій запалював своєю енергією колег. І працював завзято. Сумлінно виконував виробничі завдання, ремонтував електроустаткування професійно. Завжди був готовий прийти на допомогу, поділитися досвідом. Ми його дуже поважали. Не можемо повірити в те, що Олексія більше немає. Страшна втрата для всіх , – розповідає майстер з ремонту електроустаткування Андрій Ніколаєв.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, колегам загиблого воїна.

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