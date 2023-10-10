На трасі зіткнулися ВАЗ та Infiniti: один із постраждалих помер у лікарні Дніпра

Сьогодні, 10 жовтня, на автошляху Т 0405 «Дніпро – Хутірське» у Дніпровському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Там зіткнулися два легковики: «ВАЗ 2101» та Infiniti QX56.

У результаті зіткнення постраждали дві людини – пасажири «ВАЗ 2101». Їх госпіталізували до лікарні.

В одного з постраждалих – 55-річного чоловіка – діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку, множинні переломи ребер, гемоторакс, перелом кісток тазу, травматичний шок.

На жаль, він помер в одній із лікарень Дніпра.

Про це повідомляє “Інформатор”.

В якому стані інший постраждалий – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні.

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