Там зіткнулися два легковики: «ВАЗ 2101» та Infiniti QX56.
У результаті зіткнення постраждали дві людини – пасажири «ВАЗ 2101». Їх госпіталізували до лікарні.
В одного з постраждалих – 55-річного чоловіка – діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку, множинні переломи ребер, гемоторакс, перелом кісток тазу, травматичний шок.
На жаль, він помер в одній із лікарень Дніпра.
Про це повідомляє “Інформатор”.
В якому стані інший постраждалий – поки невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні.
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