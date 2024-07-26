На трасі Дніпро-Павлоград зіткнулися дві фури

ДТП сталася неподалік села Новоселівка на трасі М-04 «Дніпро-Павлоград». Там зіткнулися дві вантажівки. Попередньо, ніхто не постраждав.
Про це повідомляли дніпровські телеграм-канали, де опублікували відео з наслідками ДТП. Вантажівки сильно пошкоджені. У одної з автівок внаслідок удару випав на дорогу весь вантаж.
На місці працювали правоохоронці та дорожні служби. Обставини та причину ДТП з’ясовує поліція.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі зупинили водія, який вдвічі перевищив дозволену швидкість.
Дніпро швидко розвивається і за кілька років на місці однієї…
1 трамвай знову курсуватиме інакше.
У Кам’янському районі Дніпропетровської області обіміліла річка Саксагань.