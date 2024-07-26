На трасі Дніпро-Павлоград зіткнулися дві фури

Сьогодні, 25 липня, на трасі Дніпро-Павлоград сталася сильна аварія.

ДТП сталася неподалік села Новоселівка на трасі М-04 «Дніпро-Павлоград». Там зіткнулися дві вантажівки. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомляли дніпровські телеграм-канали, де опублікували відео з наслідками ДТП. Вантажівки сильно пошкоджені. У одної з автівок внаслідок удару випав на дорогу весь вантаж.

На місці працювали правоохоронці та дорожні служби. Обставини та причину ДТП з’ясовує поліція.

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