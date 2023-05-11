На трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія: є загиблі та постраждалі

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Сьогодні, 11 травня, на трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія: там зіткнулися Nissan, «ВАЗ-21099» та «ВАЗ-2108».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:22.

Внаслідок зіткнення загинули 43-річний водій та два пасажири – 53-річний чоловік та 85-річна жінка – «ВАЗ-21099». Також постраждали 47-річний водій автомобіля Nissan та 88-річна пасажирка «ВАЗ-2108» Постраждалих госпіталізували до лікарні. Водій автомобіля «ВАЗ-2108» отримав медичну допомогу на місці події та від подальшої госпіталізації відмовився.

Усі обставини аварія будуть з’ясовувати правоохоронці.

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