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  • На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінка

На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінка

Сьогодні 09:02
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Сьогодні, 6 вересня, на трасі Н11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Любимівка сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінка

Відомо, що водій автомобіля Geely MK не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.
 
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:49.
 
На жаль, в результаті аварії загинула 61-річна жінка.
 
Двоє чоловіків – 61 та 36 років – отримали травми. Одного з них з попереднім діагнозом – черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, розірвана рана на вусі – госпіталізували до лікарні. Інший постраждалий отримав забій грудної клітини. Від госпіталізації він відмовився.
 
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

 

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінкаУкраїнська Новости Днепра про На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінкаРусский

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