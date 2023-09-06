На трасі Дніпро-Миколаїв Geely з’їхав у кювет та перевернувся: загинула жінка

Сьогодні, 6 вересня, на трасі Н11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Любимівка сталася смертельна аварія.

Відомо, що водій автомобіля Geely MK не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перевернувся.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:49.

На жаль, в результаті аварії загинула 61-річна жінка.

Двоє чоловіків – 61 та 36 років – отримали травми. Одного з них з попереднім діагнозом – черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, розірвана рана на вусі – госпіталізували до лікарні. Інший постраждалий отримав забій грудної клітини. Від госпіталізації він відмовився.