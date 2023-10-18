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  • На трасі Дніпро-Кривий Ріг Daewoo збив велосипедиста: чоловік помер на місці

На трасі Дніпро-Кривий Ріг Daewoo збив велосипедиста: чоловік помер на місці

Сьогодні 08:00
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Учора, 17 жовтня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Кривий Ріг Daewoo збив велосипедиста: чоловік помер на місці

Там автомобіль Daewoo збив велосипедиста. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

За попередньою інформацією, водій Daewoo, рухаючись по автодорозі, не помітив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, та скоїв наїзд на нього.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про На трасі Дніпро-Кривий Ріг Daewoo збив велосипедиста: чоловік помер на місці

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО). 

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Новости Днепра про На трасі Дніпро-Кривий Ріг Daewoo збив велосипедиста: чоловік помер на місціУкраїнська

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