На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, – МВС країни

Поблизу молдовського міста Бричани, що неподалік українського кордону, знайшли ракету, повідомили в МВС країни. Місцевість очепили та очікують на спецслужби.
Дещо раніше місцеві ЗМІ повідомляли про те, що на території Молдови впала ракета, а також є перебої зі світлом.
Чи була це російська ракета чи ракета ППО – не повідомляється.
Читайте також:
Автор:
Гарні ранкові новини від наших захисників неба. Під час нічної…
Сьогодні до Дніпра прилетіло кілька ракет. Ворог був по житловому…
Сьогодні у Криворізькому районі нашими силами ППО було збито ворожу…
Жителі Дніпра виявили дивну знахідку.