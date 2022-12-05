На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, – МВС країни

Поблизу українського кордону в Молдові впала ракета.

​Поблизу молдовського міста Бричани, що неподалік українського кордону, знайшли ракету, повідомили в МВС країни. Місцевість очепили та очікують на спецслужби.

Дещо раніше місцеві ЗМІ повідомляли про те, що на території Молдови впала ракета, а також є перебої зі світлом.

Чи була це російська ракета чи ракета ППО – не повідомляється.

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