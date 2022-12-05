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  • На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, – МВС країни

На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, – МВС країни

Сьогодні 16:11
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Поблизу українського кордону в Молдові впала ракета.

Новости Днепра про На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, - МВС країни

Поблизу молдовського міста Бричани, що неподалік українського кордону, знайшли ракету, повідомили в МВС країни. Місцевість очепили та очікують на спецслужби.

Дещо раніше місцеві ЗМІ повідомляли про те, що на території Молдови впала ракета, а також є перебої зі світлом. 

Чи була це російська ракета чи ракета ППО – не повідомляється.

Новости Днепра про На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, - МВС країни

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Новости Днепра про На території Молдови поблизу українського кордону впала ракета, - МВС країниУкраїнська

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