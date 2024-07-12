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  • На території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказу

На території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказу

Сьогодні 15:23
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У Новомосковському районі зафіксували випадок сказу.

Новости Днепра про На території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказу

У селищі Орловщина, де розташовано декілька популярних баз відпочинку, ввели карантин через сказ на 60 днів. Про це повідомляє Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби.

Повідомляється, що тільки за цей рік вже зареєстровано другий випадок сказу тварин. Скажену лисицю спіймав рибалка на березі р. Самари в районі бази відпочинку “Сонячна”.

Нині проводяться необхідні заходи, аби не допустити розповсюдження хвороби. Зокрема, власники тварин мають щепити домашніх улюбленців. А відпочивальникам різних заміських готелів не рекомендують брати з собою на відпочинок котів чи собак. 

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Новости Днепра про На території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказуУкраїнська Новости Днепра про На території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказуРусский

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