На території курортного селища на Дніпропетровщині зафіксували спалах сказу

У Новомосковському районі зафіксували випадок сказу.

У селищі Орловщина, де розташовано декілька популярних баз відпочинку, ввели карантин через сказ на 60 днів. Про це повідомляє Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби.

Повідомляється, що тільки за цей рік вже зареєстровано другий випадок сказу тварин. Скажену лисицю спіймав рибалка на березі р. Самари в районі бази відпочинку “Сонячна”.

Нині проводяться необхідні заходи, аби не допустити розповсюдження хвороби. Зокрема, власники тварин мають щепити домашніх улюбленців. А відпочивальникам різних заміських готелів не рекомендують брати з собою на відпочинок котів чи собак.

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