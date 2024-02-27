На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарні

У Сумській області внаслідок повторного ворожого обстрілу загинули двоє поліцейських, ще шестеро постраждали.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, група слідчих проводила огляд місця події та фіксувала наслідки обстрілів у селі Хотінь Сумського району. У цей момент російські загарбники завдали повторного удару.

На жаль, двоє правоохоронців загинули, їхні тіла дістали з-під завалів.

Несумісні із життям поранення отримали підполковник поліції Оксана Новік та підполковник поліції Олег Юрко.

Ще шестеро слідчих отримали поранення, вони всі госпіталізовані до лікарні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих правоохоронців!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова.

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