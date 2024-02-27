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  • На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарні

На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарні

Сьогодні 18:00
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У Сумській області внаслідок повторного ворожого обстрілу загинули двоє поліцейських, ще шестеро постраждали.

Новости Днепра про На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарні

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, група слідчих проводила огляд місця події та фіксувала наслідки обстрілів у селі Хотінь Сумського району. У цей момент російські загарбники завдали повторного удару.

На жаль, двоє правоохоронців загинули, їхні тіла дістали з-під завалів. 

Несумісні із життям поранення отримали підполковник поліції Оксана Новік та підполковник поліції Олег Юрко.

Новости Днепра про На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарні

Новости Днепра про На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарні

Ще шестеро слідчих отримали поранення, вони всі госпіталізовані до лікарні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих правоохоронців!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі одну із вулиць перейменували на честь загиблого Героя Євгена Жандарова.

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Новости Днепра про На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарніУкраїнська Новости Днепра про На Сумщині через повторний ворожий обстріл загинули двоє поліцейських, ще шестеро – у лікарніРусский

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