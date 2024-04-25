На смак, як курка: на Дніпропетровщині масово ростуть “м’ясні” гриби-паразити

На Дніпропетровщині знайшли унікальний гриб-паразит, який на смак нагадує курку. Про знахідку повідомив житель Кам’янського Fomin Uriy, який виявив на околицях міста цікавий гриб.
За словами грибника, йому вдалося застати сірчано-жовтий трутовик. Цей гриб – паразит, який росте на старих деревах, втім їстівний та має лікувальні властивості. Однак зрізати треба тільки молоді гриби, а потім піддати їх термічній обробці.
Сірчасто-жовтий трутовик виростає на деревах з травмами, позаяк “живиться” їхньою серцевиною. З’являється гриб ближче до травня, коли на вулиці стає тепліше.
На фото “старі” гриби, які вже не бажано вживати в їжу.
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