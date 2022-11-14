На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою

Про це повідомляє один із власників авто Олексій.
За словами чоловіка, це вже не вперше.
На місце викликали поліцію. Чи вдалося встановити вандала – невідомо. У власників машин також немає припущень стосовно того, хто це міг зробити.
Джерело: Інформатор
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