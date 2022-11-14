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  • На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою

На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою

Сьогодні 19:15
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Сьогодні вранці мешканці будинку №10/а на Слобожанському проспекті помітили, що хтось понівечив їхні машини. 10 автівок вночі облили кислотою.

Новости Днепра про На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою

Про це повідомляє один із власників авто Олексій.

За словами чоловіка, це вже не вперше.

На місце викликали поліцію. Чи вдалося встановити вандала – невідомо. У власників машин також немає припущень стосовно того, хто це міг зробити.

Джерело: Інформатор

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