На Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою

Сьогодні вранці мешканці будинку №10/а на Слобожанському проспекті помітили, що хтось понівечив їхні машини. 10 автівок вночі облили кислотою.

Про це повідомляє один із власників авто Олексій.

За словами чоловіка, це вже не вперше.

На місце викликали поліцію. Чи вдалося встановити вандала – невідомо. У власників машин також немає припущень стосовно того, хто це міг зробити.

Джерело: Інформатор

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