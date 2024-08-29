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  • На школи Дніпропетровщини чекають зміни: які нововведення запровадять з вересня

На школи Дніпропетровщини чекають зміни: які нововведення запровадять з вересня

Сьогодні 16:46
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Стали відомі п'ять нововведень, які чекають на учнів у школах Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На школи Дніпропетровщини чекають зміни: які нововведення запровадять з вересня

З 2 вересня Уряд почнуть діяти запроваджені умови для організації освітнього процесу у школах. Голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук назвав нові особливості навчання у школах. 

Що треба знати?

Не більше 24 учнів у класі – це нововведення стосується тільки перших класів, які займаються офлайн чи за змішаним форматом, якщо дистанційно – кількість учнів може бути більшою, для інших класів максимальна кількість учнів залишається на рівні 30 осіб.

Нові освітні програми для учнів 5-9 класів – зміни стосуються розподілу навчального навантаження, яке тепер базується на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій.

Оцінювання у 5-9 класах крім поділу на чотири рівні: початковий (1-3 бали), середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів) та високий (10-12 балів) включає формувальне, підсумкове оцінювання та самооцінювання – аби вчителі більш точно визначали досягнення учнів.

Старшокласники (10 та 11 класи) вивчатимуть оновлений курс «Захист України» – військові технології та особливості інформаційної безпеки, програмою також передбачені практичні заняття зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, тактичної медицини; у 10-му класі діти навчатимуться основам національної безпеки, управління, планування, озброєння та військової техніки, в 11-му – розвитку військових технологій, інформаційній війні та захисті цивільного населення.

У школах з’являться офіцери служби освітньої безпеки – вони виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції.

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Новости Днепра про На школи Дніпропетровщини чекають зміни: які нововведення запровадять з вересняУкраїнська

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