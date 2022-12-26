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  • На росії знову “бавовна”: на авіабазі в Енгельсі вражений пункт управління базою

На росії знову “бавовна”: на авіабазі в Енгельсі вражений пункт управління базою

Сьогодні 10:35
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У ніч на 26 грудня аеродром стратегічної авіації рф в місті Енгельс Саратовської області став об'єктом атаки з повітря.
Новости Днепра про На росії знову

Фото ілюстративне.

Це вже вдруге за поточний місяць.

Про це повідомляють ЗМІ.

Міністерство оборони (читай – вбивства) рф повідомило, що аеродром атакувала Україна за допомогою ударного безпілотника. Але начебто його вдалось збити силами протиповітряної оборони.

26 грудня близько 1:35 засобами протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил росії збитий на малій висоті при підльоті до військового аеродрому “Енгельс” Саратовської області український безпілотний літальний апарат. Внаслідок падіння уламків безпілотника троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень, – сказано в заяві міноборони рф.

При цьому відомство запевняє, що авіаційна техніка начебто не постраждала.

У той же час видання Baza повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становить 120 квадратних метрів.

Крім того, український воєнний кореспондент Роман Бочкала пише, що російські засоби протиповітряної оборони збили не сам безпілотник, а одну з випущених ракет.

У результаті ракетної атаки БПЛА за місцем дислокації 6950-ї авіабази (в/ч 06987 р. Енгельс Саратовської обл. рф) вражений пункт управління базою. БПЛА випустив 2 ракети, одна з яких була збита системою ППО, а друга вразила ціль, – повідомив Бочкала у Twitter.

Новости Днепра про На росії знову

Зазначимо, що саме на аеродромі “Енгельс” базуються російські стратегічні бомбардувальники. Їх рф використовує для ракетних ударів по українських містах. Крім того, вони є частиною “ядерної тріади” росії, тобто можуть нести ядерну зброю.

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