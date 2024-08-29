На привітальному білборді, який замовили в Одесі, переплутали дніпрянку Магучіх та киянку Геращенко

В Одесі привітали бронзову чемпіонку Ірину Геращенко білбордом з обличчям Ярослави Магучіх, бо переплутали двох спортсменок.

На білборді, який розмістили у центрі міста, замість бронзової призерки Олімпіади зображена чемпіонка Парижу-2024. На це звернуло увагу одеське видання “Думская”.

У мерії Одеси оскандалилися з привітанням легкоатлетки Ірини Геращенко, переплутавши спортсменку з дніпрянкою Ярославою Магучіх.

Мерія міста замовила білборди присвячені легкоатлетці, яка посіла третю сходинку у стрибках у висоту, проте замість Геращенко на білборді розташували фото олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх.

В Одесі вже перепросили за помилку, списавши її на людський фактор.

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