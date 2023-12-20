На прилавках магазинів Дніпра може бути французький сир зі стафілококом

Українців попереджають про небезпечний сир, який міг потрапити до нашої країни перед Новим роком.

Як повідомила Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), йдеться про сир Reblochon de Savoie, який потрапив на прилавки експортом з Франції.

Під час досліджень, у цьому сирі виявили патогенні мікроорганізми “стафілокок коагулазопозитивний”. Во

Стафілокок найчастіше передається саме через молочні або кондитерські вироби, консерви, м’ясо. Перші симптоми з’являються вже через декілька годин після вживання в їжу таких харчів.

Серед симптомів:

біль у животі

нудота

блювота

головний біль

судоми (якщо отруєння сильне)

посилене серцебиття

Скоріше за все, небезпечний сир завернуть ще на митниці, але під час новорічних закупівель будьте уважні та не беріть до столу сир Reblochon de Savoie.

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