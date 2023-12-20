На прилавках магазинів Дніпра може бути французький сир зі стафілококом

Як повідомила Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), йдеться про сир Reblochon de Savoie, який потрапив на прилавки експортом з Франції.
Під час досліджень, у цьому сирі виявили патогенні мікроорганізми “стафілокок коагулазопозитивний”. Во
Стафілокок найчастіше передається саме через молочні або кондитерські вироби, консерви, м’ясо. Перші симптоми з’являються вже через декілька годин після вживання в їжу таких харчів.
Серед симптомів:
Скоріше за все, небезпечний сир завернуть ще на митниці, але під час новорічних закупівель будьте уважні та не беріть до столу сир Reblochon de Savoie.
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