На повному пансіоні: школярам Дніпропетровщини запропонують нову форму навчання

На Дніпропетровщині розглядають варіант навчання для школярів Нікопольщини на повному пансіоні.

Про такі плани повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, безпекова ситуація в районі вимагає того, аби учні навчалися дистанційно. Проте через постійний онлайн вони можуть “зазнати освітніх втрат”. Тож з головами громад та керівниками навчальних закладів розглянули варіанти навчання хоча б у змішаному форматі.

В області є ліцеї та гімназії, готові прийняти до себе юних вихованців на повний пансіон. З проживанням та харчуванням. П’ять днів у закладі, а на вихідні додому. Також серед пропозицій – навчання в обладнаних укриттях. Там, де це можливо, — зазначив Сергій Лисак.

Він також додав, що очні заняття потрібні передусім учням 10-11 класів. Адже їм необхідно добре підготуватися до іспитів. Однак без згоди батьків таку форму навчання впроваджувати не будуть.

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