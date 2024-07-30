На повному пансіоні: школярам Дніпропетровщини запропонують нову форму навчання

Про такі плани повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, безпекова ситуація в районі вимагає того, аби учні навчалися дистанційно. Проте через постійний онлайн вони можуть “зазнати освітніх втрат”. Тож з головами громад та керівниками навчальних закладів розглянули варіанти навчання хоча б у змішаному форматі.
В області є ліцеї та гімназії, готові прийняти до себе юних вихованців на повний пансіон. З проживанням та харчуванням. П’ять днів у закладі, а на вихідні додому. Також серед пропозицій – навчання в обладнаних укриттях. Там, де це можливо, — зазначив Сергій Лисак.
Він також додав, що очні заняття потрібні передусім учням 10-11 класів. Адже їм необхідно добре підготуватися до іспитів. Однак без згоди батьків таку форму навчання впроваджувати не будуть.
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