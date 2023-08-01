На поверхні річки у Дніпропетровській області знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє ДСНС.
1 серпня до рятувальників звернулися правоохоронці, які повідомили, що на поверхні річки Базавлук знайшли тіло людини. Це сталося в селищі Шолохове Покровської громади.
На місце інциденту відправилися рятувальники міста Покров.
Тіло чоловіка знаходилося у 20-ти метрах від берега, тож за допомогою човна рятувальники добралися до нього та витягли з води.
Його доправили на сушу та передали працівникам Національної поліції. Про причини смерті чоловіка наразі нічого не відомо.
До робіт залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Зауважимо, у ГУ ДСНС повідомили, що тільки за липень на водоймах втонуло 190 людей. Серед загиблих 23 дитини. Тож рятувальники вчергове закликають українців бути обережними на воді.
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