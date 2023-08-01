На поверхні річки у Дніпропетровській області знайшли тіло чоловіка

У Дніпропетровській області з річки дістали тіло чоловіка.

Про це повідомляє ДСНС.

1 серпня до рятувальників звернулися правоохоронці, які повідомили, що на поверхні річки Базавлук знайшли тіло людини. Це сталося в селищі Шолохове Покровської громади.

На місце інциденту відправилися рятувальники міста Покров.

Тіло чоловіка знаходилося у 20-ти метрах від берега, тож за допомогою човна рятувальники добралися до нього та витягли з води.

Його доправили на сушу та передали працівникам Національної поліції. Про причини смерті чоловіка наразі нічого не відомо.

До робіт залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зауважимо, у ГУ ДСНС повідомили, що тільки за липень на водоймах втонуло 190 людей. Серед загиблих 23 дитини. Тож рятувальники вчергове закликають українців бути обережними на воді.

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