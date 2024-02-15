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На посадовця поліції Дніпра готували замах: деталі справи

Сьогодні 10:44
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Озброєна банда з сусідньої Полтавської області готувала замах на заступника начальника поліції з Дніпра.

Новости Днепра про На посадовця поліції Дніпра готували замах: деталі справи

Як повідомили у Нацполіції, 14 лютого на території Полтавської області затримали банду, яка планувала вбивство заступника начальника одного із районних управлінь в Дніпропетровській області, а також депутата Полтавської обласної ради.

Зібрав банду 48-річний житель Полтавщини, який разом з сином та шістьма його друзями готували вбивства. 

Протягом 2023 року спільники вбили одну особу та скоїли замах на вбивство іншої. Поліцейського хотіли “прибрати” через його професійну діяльність, а депутата — у зв’язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відомо, що 48-річного ватажка банди судять за розповсюдження наркотиків. Чоловік доручив своєму сину навчитися стріляти в тирі, аби надалі той спромігся вбити обраних людей. Для реалізації плану інші учасники угруповання відстежували маршрути пересування потенційних жертв. Членів угруповання затримали та провели 12 обшуків.

Організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за:

  • ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця);
  • ст. 115 (Умисне вбивство);
  • ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу);
  • ст. 257 (Бандитизм);
  • ст 189 (Вимагання).

Найближчим часом повідомлення про підозру буде вручено іншим пʼятьом фігурантам.

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Новости Днепра про На посадовця поліції Дніпра готували замах: деталі справиУкраїнська

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