На Полтавщині затримали мешканця Дніпропетровщини, який підірвав гранатою дружину та дитину

Чоловіка, який підірвав гранатою дружину та дитину у Нікопольському районі, затримали на Полтавщині.

Подія сталася 8 липня у Нікопольському районі. Там в одному з будинків чоловік через ревнощі підірвав бойову гранату в будинку, де були дружина та дитина. Після скоєнного втік. Жінку з 5-річним сином госпіталізували до лікарні з травмами.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Поліцейські оголосили в розшук 25-річного чоловіка. Він переховувався на Полтавщині. Правоохоронці провели спецоперацію та затримали підозрюваного.

“Отримавши повідомлення від колег із сусідньої області ми одразу включились в роботу. У ході оперативно-розшукових заходів ми отримали інформацію, що правопорушник може переховуватися на території Полтавщини. Тож, ми спланували спеціальну операцію, до якої залучили досвідчених оперативників карного розшуку, працівників інших оперативних служб обласного апарату, працівників Полтавського райуправління, кінологів зі службовими собаками та працівників батальйону поліції особливого призначення. Під час реалізації спланованих оперативних заходів нам вдалося визначити місцеперебування фігуранта та затримати його при спробі виїзду в іншу область. Дякую кожному поліцейському, хто брав участь у цій операції, за мужність та високий професіоналізм», – розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Наразі затриманого чоловіка передано працівникам поліції Дніпропетровщини для проведення необхідних слідчих дій в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 15 та статтею 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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