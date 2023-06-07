На півтора місяці перекриють одну із вулиць у центрі Дніпра: деталі

У Дніпрі перекриють вулицю в середмісті.

Про це мовиться у проєкті розпорядження на сайті Дніпровської міськради.

У тексті зазначено, що у Дніпрі планують перекрити проїзну частину та тротуари на вулиці Ламаній. Причина – проведення робіт з прокладання мереж водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.

Перекриють частину дороги в районі будинку №18. За планом, роботи мають розпочатися 15 липня та завершитися до 1 вересня.

Поруч з місцем проведення робіт мають встановити огорожу та попереджувальні знаки. Крім цього, продумати схему об’їзду для машин та організувати безпечний рух для пішоходів.

Після завершення ремонту мають відновити дорожнє покриття та прибрати огорожу. Зауважимо, документ ще не підписаний міським головою, тому можуть бути зміни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі планують перекрити деякі перехрестя на проспекті Миру.

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