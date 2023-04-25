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  • На Перемозі відкрився McDonald’s: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

На Перемозі відкрився McDonald’s: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 13:54
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З початком повномасштабного вторгнення McDonald's в Україні повністю припинив свою роботу. Компанія пояснила це турботою про безпеку співробітників та відвідувачів. Минулого року мережа ресторанів швидкого харчування відкрила свої заклади у столиці та кількох містах України. Тепер черга дійшла до Дніпра.

Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

Журналісти dnepr.info вирушили до одного з найбільш відвідуваних McDonald’s у місті та подивилися, як він виглядає у перший день відкриття і чи є черги.

Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

McDonald’s відкрився у Дніпрі 25 квітня. З самого ранку біля закладу юрмилися покупці. Охочих купити фаст-фуд було так багато, що адміністрація закладу вирішила пускати до ресторану обмежену кількість людей – по 2-3 особи. Решта змушена була товпитися на вулиці, серед столиків із парасольками – тут черга з відвідувачів розтяглася на 100 метрів від входу.

Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

На те, щоб отримати своє замовлення людині у цій черзі, необхідно трохи більше години часу.

Аналогічна ситуація була і МакДрайв. Черга з машин – майже 400 метрів.

Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

Через відкриття McDonald’s у різних частинах Дніпра утворилися затори на дорогах.

Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

Люди в McDonald’s купують одразу й багато, виносять із ресторану їжу у паперових пакетах.

Ресторани швидкого харчування у Дніпрі відкрилися не на всі адреси, частину ще закрито.

Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

Зазначимо, у McDonald’s оновилися ціни у меню.

 

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Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)Українська Новости Днепра про На Перемозі відкрився McDonald's: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)Русский

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