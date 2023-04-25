На Перемозі відкрився McDonald’s: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

Журналісти dnepr.info вирушили до одного з найбільш відвідуваних McDonald’s у місті та подивилися, як він виглядає у перший день відкриття і чи є черги.
McDonald’s відкрився у Дніпрі 25 квітня. З самого ранку біля закладу юрмилися покупці. Охочих купити фаст-фуд було так багато, що адміністрація закладу вирішила пускати до ресторану обмежену кількість людей – по 2-3 особи. Решта змушена була товпитися на вулиці, серед столиків із парасольками – тут черга з відвідувачів розтяглася на 100 метрів від входу.
На те, щоб отримати своє замовлення людині у цій черзі, необхідно трохи більше години часу.
Аналогічна ситуація була і МакДрайв. Черга з машин – майже 400 метрів.
Через відкриття McDonald’s у різних частинах Дніпра утворилися затори на дорогах.
Люди в McDonald’s купують одразу й багато, виносять із ресторану їжу у паперових пакетах.
Ресторани швидкого харчування у Дніпрі відкрилися не на всі адреси, частину ще закрито.
Зазначимо, у McDonald’s оновилися ціни у меню.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі рятують собаку Шанталь, в якої збирається рідина в…
Сьогодні, 25 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.
Цього року виповнюється 110 років будівлі, де розташована Дніпровська філармонія…
З сьогоднішнього дня у Дніпрі запрацював McDonald's. Нагадаємо, мережа ресторанів…