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  • На околицях Дніпра зафіксували сказ великої рогатої худоби: що відомо

На околицях Дніпра зафіксували сказ великої рогатої худоби: що відомо

Сьогодні 19:24
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У Держспоживслужбі назвали неблагополучні населені пункти станом на 1 листопада.

Новости Днепра про На околицях Дніпра зафіксували сказ великої рогатої худоби: що відомо

Управління Держспоживслужби, яке відповідає за безпечність харчових продуктів та контролює сферу тваринництва опублікували список неблагополучних пунктів на початок листопаду. Це ті території, де було виявлено небезпечні хвороби у тварин. Деякі з них несуть загрозу і для людини. 

Зокрема на ж/м Ігрень є випадок сказу великої рогатої худоби. 

Трихінельоз диких свиней

  • мисливські угіддя Синельниківського району.

Трихінельоз лисиць

  • мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин

     собак:

  •        с. Підгаврилівка Синельниківського району
  •        с. Андріївка Синельниківського району

     котів:

  •       м. Новомосковськ Новомосковського району;
  •       с. Новожитомир Криворізького району;
  •       с. Олександрівка Дніпровського району;
  •       с. Петриківка Дніпровського району;
  •       с. Добропасове Синельниківського району;
  •       с. Дерезуватка Синельниківського району;
  •       с. Іванівка Межівська с/р Синельниківського району;
  •       с. Новохорошевське Синельниківського району

     лисиці:

  •       м. Тернівка Павлоградського району;
  •       смт Гвардійське Новомосковського району (очисні споруди)

     Великої рогатої худоби:

  •       м. Дніпро ж/м «Ігрень»;
  •       с. Ягідне Новомосковського району;
  •       с. Хутірське Дніпровського району;
  •       с. Новопавлівка Синельниківського району;
  •       с. Маломиколаївка Синельниківського району

 Дрібної рогатої худоби:

  •       с. Мала Петриківка Дніпровського району.

 Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби

  •       ФГ «ЛІОН» Кам’янського району

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