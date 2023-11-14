На околицях Дніпра зафіксували сказ великої рогатої худоби: що відомо
На околицях Дніпра зафіксували сказ великої рогатої худоби: що відомо
Сьогодні 19:24
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У Держспоживслужбі назвали неблагополучні населені пункти станом на 1 листопада.
Управління Держспоживслужби, яке відповідає за безпечність харчових продуктів та контролює сферу тваринництва опублікували список неблагополучних пунктів на початок листопаду. Це ті території, де було виявлено небезпечні хвороби у тварин. Деякі з них несуть загрозу і для людини.
Зокрема на ж/м Ігрень є випадок сказу великої рогатої худоби.
Трихінельоз диких свиней
мисливські угіддя Синельниківського району.
Трихінельоз лисиць
мисливські угіддя Кам’янського району.
Сказ тварин
собак:
с. Підгаврилівка Синельниківського району
с. Андріївка Синельниківського району
котів:
м. Новомосковськ Новомосковського району;
с. Новожитомир Криворізького району;
с. Олександрівка Дніпровського району;
с. Петриківка Дніпровського району;
с. Добропасове Синельниківського району;
с. Дерезуватка Синельниківського району;
с. Іванівка Межівська с/р Синельниківського району;
с. Новохорошевське Синельниківського району
лисиці:
м. Тернівка Павлоградського району;
смт Гвардійське Новомосковського району (очисні споруди)
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