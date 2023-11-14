На околицях Дніпра зафіксували сказ великої рогатої худоби: що відомо

У Держспоживслужбі назвали неблагополучні населені пункти станом на 1 листопада.

Управління Держспоживслужби, яке відповідає за безпечність харчових продуктів та контролює сферу тваринництва опублікували список неблагополучних пунктів на початок листопаду. Це ті території, де було виявлено небезпечні хвороби у тварин. Деякі з них несуть загрозу і для людини.

Зокрема на ж/м Ігрень є випадок сказу великої рогатої худоби.

Трихінельоз диких свиней

мисливські угіддя Синельниківського району.

Трихінельоз лисиць

мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин

собак:

с. Підгаврилівка Синельниківського району

с. Андріївка Синельниківського району

котів:

м. Новомосковськ Новомосковського району;

с. Новожитомир Криворізького району;

с. Олександрівка Дніпровського району;

с. Петриківка Дніпровського району;

с. Добропасове Синельниківського району;

с. Дерезуватка Синельниківського району;

с. Іванівка Межівська с/р Синельниківського району;

с. Новохорошевське Синельниківського району

лисиці:

м. Тернівка Павлоградського району;

смт Гвардійське Новомосковського району (очисні споруди)

Великої рогатої худоби:

м. Дніпро ж/м «Ігрень»;

с. Ягідне Новомосковського району;

с. Хутірське Дніпровського району;

с. Новопавлівка Синельниківського району;

с. Маломиколаївка Синельниківського району

Дрібної рогатої худоби:

с. Мала Петриківка Дніпровського району.

Лейкоз та лептоспіроз великої рогатої худоби

ФГ «ЛІОН» Кам’янського району

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