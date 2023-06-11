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На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕС

Сьогодні 11:34
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Узбережжя Чорного моря прісніє.

Новости Днепра про На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕС

На шостий день після підриву росіянами Каховської ГЕС наслідки почали відчувати на узбережжі Чорного моря. Через те, що десятки тисяч літрів прісної води вилилися до морської водойми, її солоність у декілька разів менша за норму. 

По суті, на Одещині море почало прісніти. 

У трьох місцях поблизу Одеси фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу зафіксували, що солоність морської води у декілька разів менша за норму. 

  • Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини (показник, що характеризує кількість домішок) – перевищення в 1,6 раза; залізо – в 9 разів; солоність – нижче за норму у 2,7 раза;
  • Ланжерон: залізо – перевищення в 5,2 раза; солоність – нижче за норму у 2,9 раза;
  • 16 станція Великого фонтану: завислі речовини – перевищення в 1,1 раза; залізо – у 3,4 раза; солоність – нижче за норму у 2,9 раза.

На узбережжя продовжує прибивати сміття, будинки, побутову техніку, міни та трупи тварин. Чисте море, де раніше відпочивали люди, потроху перетворюється на брудне болото. Екологи стверджують, що наслідки цієї катастрофи ми будемо відчувати ще довго. 

Новости Днепра про На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕС

Новости Днепра про На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕС

Новости Днепра про На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕС

Нагадаємо, раніше в Укргідроенерго повідомили, що рівень води в Каховському водосховищі поблизу Нікополя впав на 7 метрів. 

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Новости Днепра про На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕСУкраїнська

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