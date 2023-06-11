На Одещині прісніє море після підриву окупантами Каховської ГЕС

На шостий день після підриву росіянами Каховської ГЕС наслідки почали відчувати на узбережжі Чорного моря. Через те, що десятки тисяч літрів прісної води вилилися до морської водойми, її солоність у декілька разів менша за норму.
По суті, на Одещині море почало прісніти.
У трьох місцях поблизу Одеси фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу зафіксували, що солоність морської води у декілька разів менша за норму.
На узбережжя продовжує прибивати сміття, будинки, побутову техніку, міни та трупи тварин. Чисте море, де раніше відпочивали люди, потроху перетворюється на брудне болото. Екологи стверджують, що наслідки цієї катастрофи ми будемо відчувати ще довго.
Нагадаємо, раніше в Укргідроенерго повідомили, що рівень води в Каховському водосховищі поблизу Нікополя впав на 7 метрів.
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