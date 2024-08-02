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На Новому мосту у Дніпрі збирається величезний затор: що сталося

Сьогодні 09:41
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У Дніпрі на Новому мосту утворився затор.
Новости Днепра про На Новому мосту у Дніпрі збирається величезний затор: що сталося

Фото місцевих Telegram-каналів.

Рух у сторону лівого берега на Новому мості у Дніпрі 2 серпня значно ускладнився. Станом на 09:30 ситуація зберігається.

Попередньо відомо, що сталося ДТП. Пошкоджене авто намагаються забрати за допомогою евакуатора. На місці працюють правоохоронці

В соціальних мережах містяни вже поділилися фотографіями.

Новости Днепра про На Новому мосту у Дніпрі збирається величезний затор: що сталося 

Скілько ще протягнеться затор – невідомо. Плануйте свій маршрут завчасно.

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Новости Днепра про На Новому мосту у Дніпрі збирається величезний затор: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про На Новому мосту у Дніпрі збирається величезний затор: що сталосяРусский

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