На Новому мосту у Дніпрі збирається величезний затор: що сталося

У Дніпрі на Новому мосту утворився затор.

Рух у сторону лівого берега на Новому мості у Дніпрі 2 серпня значно ускладнився. Станом на 09:30 ситуація зберігається.

Попередньо відомо, що сталося ДТП. Пошкоджене авто намагаються забрати за допомогою евакуатора. На місці працюють правоохоронці

В соціальних мережах містяни вже поділилися фотографіями.

Скілько ще протягнеться затор – невідомо. Плануйте свій маршрут завчасно.

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