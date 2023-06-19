На Нікопольщині змінять комендантську годину: причини

У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Через продовження падіння рівня води у Каховському водосховищі з’явилася необхідність посилити безпекові заходи у Нікопольському районі.

З 20 червня у деяких громадах комендантська година триватиме з 22:00 до 04:00 наступного дня. Всього до списку увійшло п’ять громад:

Нікопольська міська територіальна громада;

Марганецька міська територіальна громада;

Червоногригорівська селищна територіальна громада (за виключенням Дмитрівського старостинського округу);

Покровська сільська територіальна громада (за виключенням Новософіївського старостинського округу);

Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.

Комендантська година з 23:00 до 4:00 ранку залишиться у цих громадах:

Томаківська селищна територіальна громада;

Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;

Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;

Мирівська сільська територіальна громада (за виключенням Вищетарасівського старостинського округу);

Першотравневська сільська територіальна громада.

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