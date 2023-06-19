На Нікопольщині змінять комендантську годину: причини
У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.
Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Через продовження падіння рівня води у Каховському водосховищі з’явилася необхідність посилити безпекові заходи у Нікопольському районі.
З 20 червня у деяких громадах комендантська година триватиме з 22:00 до 04:00 наступного дня. Всього до списку увійшло п’ять громад:
Нікопольська міська територіальна громада; Марганецька міська територіальна громада; Червоногригорівська селищна територіальна громада (за виключенням Дмитрівського старостинського округу); Покровська сільська територіальна громада (за виключенням Новософіївського старостинського округу); Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.
Комендантська година з 23:00 до 4:00 ранку залишиться у цих громадах:
Томаківська селищна територіальна громада; Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади; Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади; Мирівська сільська територіальна громада (за виключенням Вищетарасівського старостинського округу); Першотравневська сільська територіальна громада. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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