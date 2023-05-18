Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпаси

Сьогодні 19:15
просмотров

У Покрові Нікопольського району поліцейські викрили чоловіка на збуті зброї та боєприпасів.

Новости Днепра про На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпаси

 

Незаконного торговця затримали 16 травня просто на місці злочину. За попередньою домовленістю він за 5 000 гривень продавав автомат Калашникова з патронами.

а даними поліції тоді 37-річний чоловік саме планував продаж зброї. Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочалися слідчі дії.

Було проведено санкціонований обшук у квартирі правопорушника. Правоохоронці вилучили ще 5 гранат – РГД-5 та 4 «Ф-1» із запалами. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Новости Днепра про На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпаси

Новости Днепра про На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпаси

Читайте також:

Новости Днепра про На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпасиУкраїнська Новости Днепра про На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпасиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування Світлани Гаєвської
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Поліція Дніпропетровщини встановлює місце перебування Світлани Гаєвської

    63-річна жителька міста Новомосковська з 15 травня відсутня за місцем…

    Чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії: причини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:32
    Чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії: причини

    Сім'ї з Дніпра, а також переселенці, які витрачають на оплату…

    Плазуни “окупували” набережну: поблизу ресторану в Дніпрі помітили величезне зміїне кубло (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:17
    Плазуни “окупували” набережну: поблизу ресторану в Дніпрі помітили величезне зміїне кубло (ВІДЕО)

    У Дніпрі нашестя змій.

    У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    У Дніпрі в ТЦ на Вокзальній площі пролунав вибух: коментар поліції

    Вчора, 17 травня, близько 15:30 у торговому центрі "Експрес", що…

    Наверх