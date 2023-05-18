На Нікопольщині затримали злочинця, який збував зброю та боєприпаси

У Покрові Нікопольського району поліцейські викрили чоловіка на збуті зброї та боєприпасів.

Незаконного торговця затримали 16 травня просто на місці злочину. За попередньою домовленістю він за 5 000 гривень продавав автомат Калашникова з патронами.

а даними поліції тоді 37-річний чоловік саме планував продаж зброї. Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочалися слідчі дії.

Було проведено санкціонований обшук у квартирі правопорушника. Правоохоронці вилучили ще 5 гранат – РГД-5 та 4 «Ф-1» із запалами. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

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