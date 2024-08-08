На Нікопольщині внаслідок ворожого артобстрілу постраждала дитина

Ворог знову атакував Нікопольщину важкою артилерією та дронами-камікадзе.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
З вечора 7 липня від атак потерпав райцентр, а також Мирівська, Покровська міська та сільська громади.
Відомо про одного постраждалого -12-річний хлопчик. Йому надали всю необхідну допомогу. Стан хлопчика дозволяє йому лікуватися амбулаторно.
Пошкоджено 2 приватних будинки.
Також вночі оборонці неба з ПвК “Схід” знищили над областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.
Нагадаємо, у Нікопольському районі двоє поранених через обстріли 7 серпня.
Читайте також:
Автор:
Внаслідок чергового обстрілу Нікопольщини знову постраждали люди.
У річках Дніпропетровщини виявили холерний вібріон не О1.
Ворог знову атакував Дніпропетровщину.
Внаслідок ворожих обстрілів постраждали діти.