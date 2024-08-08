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На Нікопольщині внаслідок ворожого артобстрілу постраждала дитина

Сьогодні 07:37
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Агресор у черговий раз атакував Нікопольський район.

Новости Днепра про На Нікопольщині внаслідок ворожого артобстрілу постраждала дитина

Ворог знову атакував Нікопольщину важкою артилерією та дронами-камікадзе. 

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

З вечора 7 липня від атак потерпав райцентр, а також Мирівська, Покровська міська та сільська громади.

Відомо про одного постраждалого -12-річний хлопчик. Йому надали всю необхідну допомогу. Стан хлопчика дозволяє йому лікуватися амбулаторно. 

Пошкоджено 2 приватних будинки.

Також вночі оборонці неба з ПвК “Схід” знищили над областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний БпЛА.

Нагадаємо, у Нікопольському районі двоє поранених через обстріли 7 серпня.

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