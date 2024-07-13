На Нікопольщині троє людей постраждали через ворожі артобстріли

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
51-річний чоловік отримав поранення у Нікополі. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, — йдеться у дописі голови ОВА.
Ще двоє потерпілих – 31 та 56 років – у Покровській громаді. Вони вирішили лікуватися амбулаторно.
Також внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди.
До того ж пошкоджені промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.
Сьогодні ми писали про те, що над Дніпром збили безпілотник.
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