На Нікопольщині троє людей постраждали через ворожі артобстріли

На Нікопольщині внаслідок ворожих артобстрілів троє постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

51-річний чоловік отримав поранення у Нікополі. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, — йдеться у дописі голови ОВА.

Ще двоє потерпілих – 31 та 56 років – у Покровській громаді. Вони вирішили лікуватися амбулаторно.

Також внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди.

До того ж пошкоджені промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.

Сьогодні ми писали про те, що над Дніпром збили безпілотник.

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