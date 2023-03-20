На Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, граючись з однолітками у «заброшці»

Раптом частина дверного отвору і частина цегляної стіни обвалилися прямо на голову дитині.
Попередньо, у хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Після надання первинної медичної допомоги постраждалого доправили до лікарні Дніпра.
Джерело: Інформатор
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