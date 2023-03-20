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  • На Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, граючись з однолітками у «заброшці»

На Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, граючись з однолітками у «заброшці»

Сьогодні 07:15
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6-річний хлопчик грався з однолітками у зруйнованій покинутій будівлі в селі Зелений Гай Нікопольського району.

Новости Днепра про На Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, граючись з однолітками у «заброшці»

Раптом частина дверного отвору і частина цегляної стіни обвалилися прямо на голову дитині.

Попередньо, у хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Після надання первинної медичної допомоги постраждалого доправили до лікарні Дніпра.

Джерело: Інформатор

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Новости Днепра про На Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, граючись з однолітками у «заброшці»Українська Новости Днепра про На Нікопольщині 6-річний хлопчик травмувався, граючись з однолітками у «заброшці»Русский

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