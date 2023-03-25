На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

Повідомлення про те, що внаслідок зіткнення двох автівок людина опинилася затиснута всередині пошкодженого транспортного засобу, надійшло до Служби порятунку приблизно о 22:40. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце ДТП, рятувальники з’ясували, що постраждала дівчина 2001 року народження, яка їхала на передньому пасажирському сидінні автомобіля Infiniti. Її деблокували з іномарки за допомогою аварійно-рятувального інструменту, після чого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні.
Усі деталі та обставини ДТП з’ясовуються.
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Анна Кравчук
Автор:
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