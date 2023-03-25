На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

У п'ятницю, 24 березня, у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги сталася аварія за участю автомобілів Infiniti та BMW. Пасажирку першого довелося деблокувати із пошкодженого авто за допомогою рятувальників.

Повідомлення про те, що внаслідок зіткнення двох автівок людина опинилася затиснута всередині пошкодженого транспортного засобу, надійшло до Служби порятунку приблизно о 22:40. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце ДТП, рятувальники з’ясували, що постраждала дівчина 2001 року народження, яка їхала на передньому пасажирському сидінні автомобіля Infiniti. Її деблокували з іномарки за допомогою аварійно-рятувального інструменту, після чого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні.

Усі деталі та обставини ДТП з’ясовуються.

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