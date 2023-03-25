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На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

Сьогодні 08:50
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У п'ятницю, 24 березня, у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги сталася аварія за участю автомобілів Infiniti та BMW. Пасажирку першого довелося деблокувати із пошкодженого авто за допомогою рятувальників.

Новости Днепра про На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

Повідомлення про те, що внаслідок зіткнення двох автівок людина опинилася затиснута всередині пошкодженого транспортного засобу, надійшло до Служби порятунку приблизно о 22:40. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце ДТП, рятувальники з’ясували, що постраждала дівчина 2001 року народження, яка їхала на передньому пасажирському сидінні автомобіля Infiniti. Її деблокували з іномарки за допомогою аварійно-рятувального інструменту, після чого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні. 

Усі деталі та обставини ДТП з’ясовуються. 

Новости Днепра про На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

Новости Днепра про На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

Новости Днепра про На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)

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Новости Днепра про На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Набережній Перемоги сталася ДТП: постраждала 21-річна дівчина (ФОТО)Русский

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