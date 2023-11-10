На набережній Дніпра ліхтар звалився у воду

Вуличний ліхтар, який лежав у воді, зафільмували дніпряни.

У п’ятницю, 10 листопада, містяни помітили, що один із вуличних ліхтарів, розташованих на набережній, лежить у воді. Верхівка стовпа опинилася у річці, а основа ще трималася за асфальт.

Мінус один стовп, – пишуть дніпряни.

Чому ліхтар опинився у воді наразі не відомо.

Судячи з фото, з рештою ліхтарів усе гаразд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у містечку на Дніпропетровщини на декілька днів відключили газ. Крім цього, на вулиці Старочумацькій на декілька днів перекриють переїзд.

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