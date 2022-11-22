На міжнародному Конгресі мерів Філатов наголосив на ролі Дніпра у війні та закликав до підтримки України цитатою з «Марсельєзи»

Мер Дніпра Борис Філатов взяв участь у спеціальній панелі, яку організували на підтримку України. Тут очільників українських міст зустріли оплесками стоячи.
На початку роботи панелі також заслухали звернення Президента Володимира Зеленського, який наголосив на зусиллях України з повернення окупованих росією територій та їхнього подальшого відновлення.
Зі свого боку, лідери українського місцевого самоврядування під час конгресу також розповіли про досвід своїх міст у протистоянні окупантам.
Борис Філатов нагадав зібранню, що після повномасштабного вторгнення рф місто залишається ключовим гуманітарним хабом країни, який прийняв найбільшу кількість переселенців.
Водночас, говорячи про військові злочини росії в Україні, Філатов наголосив, що розв’язаній війні ніколи не буде виправдання. За його словами, сучасна росія давно перетворилася на Рейх, що не визнає міжнародних норм: «І в його становленні є провина також і всього вільного світу».
Також, звертаючись до представників міжнародної спільноти, Філатов закликав їх «залишатися на боці добра» та продовжувати підтримку України:
«Ця війна екзистенційна та ірраціональна. Це — війна свободи і тиранії. Війна добра і зла. Тому я закликаю всіх вас залишатися на боці добра. Нехай про це вам завжди нагадує третій куплет славетної «Марсельєзи»:
«De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées»».Виктория
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