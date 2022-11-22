Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На міжнародному Конгресі мерів Філатов наголосив на ролі Дніпра у війні та закликав до підтримки України цитатою з «Марсельєзи»

На міжнародному Конгресі мерів Філатов наголосив на ролі Дніпра у війні та закликав до підтримки України цитатою з «Марсельєзи»

Сьогодні 19:41
просмотров

У Парижі (Франція) триває великий міжнародний Конгрес мерів. Цьогоріч він зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу.

Новости Днепра про На міжнародному Конгресі мерів Філатов наголосив на ролі Дніпра у війні та закликав до підтримки України цитатою з «Марсельєзи»

Мер Дніпра Борис Філатов взяв участь у спеціальній панелі, яку організували на підтримку України. Тут очільників українських міст зустріли оплесками стоячи. 

На початку роботи панелі також заслухали звернення Президента Володимира Зеленського, який наголосив на зусиллях України з повернення окупованих росією територій та їхнього подальшого відновлення.

Зі свого боку, лідери українського місцевого самоврядування під час конгресу також розповіли про досвід своїх міст у протистоянні окупантам. 

Борис Філатов нагадав зібранню, що після повномасштабного вторгнення рф місто залишається ключовим гуманітарним хабом країни, який прийняв найбільшу кількість переселенців.

Водночас, говорячи про військові злочини росії в Україні, Філатов наголосив, що розв’язаній війні ніколи не буде виправдання. За його словами, сучасна росія давно перетворилася на Рейх, що не визнає міжнародних норм: «І в його становленні є провина також і всього вільного світу».

Також, звертаючись до представників міжнародної спільноти, Філатов закликав їх «залишатися на боці добра» та продовжувати підтримку України: 

«Ця війна екзистенційна та ірраціональна. Це — війна свободи і тиранії. Війна добра і зла. Тому я закликаю всіх вас залишатися на боці добра. Нехай про це вам завжди нагадує третій куплет славетної «Марсельєзи»:

«De vils despotes deviendraient

Les maîtres de nos destinées»».

Новости Днепра про На міжнародному Конгресі мерів Філатов наголосив на ролі Дніпра у війні та закликав до підтримки України цитатою з «Марсельєзи»Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода в Дніпрі у вівторок, 22 листопада: очікується невеликий дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори
    Новини Дніпра
    Вчора 21:29
    У Дніпрі для будинків ОСББ та ЖБК закуплять генератори

    Фінансування такого генератора проходить на умовах співфінансування.

    Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій
    Новини Дніпра
    Вчора 13:54
    Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

    У Дніпрі міські лікувальні заклади забезпечені усім необхідним для надання…

    Одяг, взуття, спальники, продукти, корми для тварин: допомога від Дніпра за тиждень
    Новини Дніпра
    Вчора 11:00
    Одяг, взуття, спальники, продукти, корми для тварин: допомога від Дніпра за тиждень

    Благодійний фонд «ТАПС-Україна», Координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра…

    Наверх