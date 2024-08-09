На місці кафе «Острів» на Монастирському у Дніпрі раніше був незвичайний оглядовий майданчик

У Дніпрі на Монастирському острові багато років працювало незвичайне кафе. Унікальність його полягала не в стравах чи напоях, а місці, де це кафе розташовувалося. Було воно на оглядовому майданчику острова. Сам майданчик був зроблений із моделі арки Мерефо-Херсонсокого мосту. Її для проведення випробувань виготовили на заводі перед тим, як будувати міст. Ця арка стоїть на острові досі.

Журналісти dnepr.info дізналися історію оглядового майданчика на острові і як зараз виглядає ця арка-кафе.

На схилі скелі Монастирського острова ще до Другої світової війни з’явився оглядовий майданчик. Зробили його з невеличкої арки Мерефо-Херсонського мосту. Вважається, що перед будівництвом Мерефо-Херсонського мосту на початку 1930-х років було зроблено модель арки в масштабі 1:4 яка використовувалась для випробувань навантаження на залізобетонну конструкцію. Після того, як міст було споруджено, модель закріпили на схилі скелі острова. Сказати точно навіщо це було зроблено – невідомо.

Острів був не дуже популярний серед відпочиваючих, оскільки на ньому був скелястий берег, мало рослинності та відпочивати городяни воліли на інших островах.

Коли на Монастирський острів було зроблено міст, то арка мосту перетворилася на оглядовий майданчик. Її пофарбували, підремонтували та зробили зручні сходи.

У 1960-х роках цей оглядовий майданчик перетворився на кафе. Працювало воно там пару десятиліть і тільки влітку, після чого арка-майданчик деякий час стояла занедбаною.

«У 1967 році там було кафе, я брала участь у програмі «Зелена вулиця», яку знімали у цьому кафе», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Любов Філімонова.

Пізніше кафе закрилося, але черед деякий час – запрацювало знову. Воно було вже не літнім, а «всесезонним» і називалося досить «тематично» – «Острів».

Зараз арка-майданчик-кафе стоїть закинута.

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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