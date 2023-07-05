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  • На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тварин

На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тварин

Вчора 11:32
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У Дніпрі необхідна допомога притулку, де зараз живе півтори сотні тварин.

Новости Днепра про На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тварин

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

За словами Ольги наразі в притулку мешкає 155 котиків та собак. З них 14 вихованців – в клініках. Усі вони на межі голоду, тому що закінчується корм, а грошей на поповнення запасів немає. 

За попередніми підрахунками, щоб забезпечити кормом вихованців притулку необхідно зібрати близько 20 тисяч гривень. Ще близько 10 тисяч треба на ліки та підгузки для тварин з інвалідністю. 

Наразі притулок не приймає нових тварин, крім надзвичайно екстрених випадків. 

За час існування притулку вдалося врятувати понад 2 тисячі тварин, яких вилікували та віддали в нові сім’ї. Якщо у вас є змога допомогти пухнастикам фінансово, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче. Також можна самостійно привезти корм у клініку. Деталі ТУТ. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для тварин притулку”

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Новости Днепра про На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тваринУкраїнська Новости Днепра про На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тваринРусский

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