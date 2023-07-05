На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тварин

У Дніпрі необхідна допомога притулку, де зараз живе півтори сотні тварин.

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.

За словами Ольги наразі в притулку мешкає 155 котиків та собак. З них 14 вихованців – в клініках. Усі вони на межі голоду, тому що закінчується корм, а грошей на поповнення запасів немає.

За попередніми підрахунками, щоб забезпечити кормом вихованців притулку необхідно зібрати близько 20 тисяч гривень. Ще близько 10 тисяч треба на ліки та підгузки для тварин з інвалідністю.

Наразі притулок не приймає нових тварин, крім надзвичайно екстрених випадків.

За час існування притулку вдалося врятувати понад 2 тисячі тварин, яких вилікували та віддали в нові сім’ї. Якщо у вас є змога допомогти пухнастикам фінансово, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче. Також можна самостійно привезти корм у клініку. Деталі ТУТ.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для тварин притулку”

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