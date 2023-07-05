На межі голоду: у притулку Дніпра нема чим годувати півтори сотні хворих тварин

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
За словами Ольги наразі в притулку мешкає 155 котиків та собак. З них 14 вихованців – в клініках. Усі вони на межі голоду, тому що закінчується корм, а грошей на поповнення запасів немає.
За попередніми підрахунками, щоб забезпечити кормом вихованців притулку необхідно зібрати близько 20 тисяч гривень. Ще близько 10 тисяч треба на ліки та підгузки для тварин з інвалідністю.
Наразі притулок не приймає нових тварин, крім надзвичайно екстрених випадків.
За час існування притулку вдалося врятувати понад 2 тисячі тварин, яких вилікували та віддали в нові сім’ї. Якщо у вас є змога допомогти пухнастикам фінансово, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче. Також можна самостійно привезти корм у клініку. Деталі ТУТ.
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