На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів з “кадирівцями”, – Генштаб

Внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих “кадирівців”.

Крім того, у населеному пункті Сватове знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

У Росії здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями.

Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.

За минулі дні підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Протягом минулої доби противник наніс 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснивши понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вражених ударів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро та область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА на території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, у районах населених пунктів Стариково, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також залучивши ударні БПЛА;

– з мінометів та ствольної артилерії, у районах населених пунктів Стариково, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також залучивши ударні БПЛА; на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченківського, Стрілеча та Дворічна;

– з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченківського, Стрілеча та Дворічна; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснили обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів упродовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби нанесла 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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