На Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів з “кадирівцями”, – Генштаб

Крім того, у населеному пункті Сватове знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.
У Росії здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями.
Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.
За минулі дні підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.
Протягом минулої доби противник наніс 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснивши понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Вражених ударів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро та область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА на території України.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснили обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів упродовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БПЛА різних типів.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби нанесла 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА
Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.
Читайте також:
Автор:
У поліції показали, як зараз виглядає АЗС у Дніпрі, де…
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт росіян,…
Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі та області знову оголосили енергетичну…
Українські воїни успішно знищують ворога на нашій землі, підриваючи його…