На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево

У Дніпрі вирує сильний вітер, який валить дерева.

Про черговий подібний випадок розповіли у групі “Наш Лівобережний 3”.

Нам пишуть…Дерево впало на алеї проспекту миру, – йдеться у дописі.

Сьогодні у Дніпрі зафіксовано декілька таких інцидентів.

Як повідомили в КП “Міськзеленбуд”, до них вже надійшло 110 заявок щодо повалених дерев та гілок.

Щоб уберегти себе від травми, під час сильних поривів вітру слід уважно проходити повз дротів, дерев та ламких конструкцій.

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