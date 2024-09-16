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  • На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево

На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево

Сьогодні 18:14
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У Дніпрі вирує сильний вітер, який валить дерева.

Новости Днепра про На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике дерево

Про черговий подібний випадок розповіли у групі “Наш Лівобережний 3”.

Нам пишуть…Дерево впало на алеї проспекту миру, – йдеться у дописі.
 
Сьогодні у Дніпрі зафіксовано декілька таких інцидентів.
 
Як повідомили в КП “Міськзеленбуд”, до них вже надійшло 110 заявок щодо повалених дерев та гілок.
 
Щоб уберегти себе від травми, під час сильних поривів вітру слід уважно проходити повз дротів, дерев та ламких конструкцій.
 
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Новости Днепра про На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике деревоУкраїнська Новости Днепра про На лівому березі Дніпра через сильний вітер на пішохідну алею впало велике деревоРусский

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