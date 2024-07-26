Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На лівій руці відсутні два пальці: у Дніпрі розшукують 87-річного чоловіка

Сьогодні 12:41
просмотров

Правоохоронці Дніпра розшукують 87-річного Володимира Левченка.

Новости Днепра про На лівій руці відсутні два пальці: у Дніпрі розшукують 87-річного чоловіка

У поліції Дніпра оголосили розшук 87-річного чоловіка, повідомили у пресслужбі ГУНП. 

Близько 06:00 ранку 18 липня Володимир вийшов з місця мешкання, що знаходиться в Новокодацькому районі. Станом на 12:15 п’ятниці 26 липня його місце перебування невідоме. 

Прикмети: зріст 170 см, овальне обличчя, сиве волосся, карі очі.

Особливі прикмети: на лівій кисті руки відсутні середній та безіменний пальці.

Був одягнений: синя джинсова кепка, світла сорочка, чорні брюки. Мав з собою пенсійне посвідчення.

Наразі пошуком зниклого 87-річного Володимира Левченка займаються працівники відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції. 

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Володимира Левченка 1936 року народження, повідомляйте у поліцію за телефонами: 099-050-13-94 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловіка.

Читайте також:

Новости Днепра про На лівій руці відсутні два пальці: у Дніпрі розшукують 87-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про На лівій руці відсутні два пальці: у Дніпрі розшукують 87-річного чоловікаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Подвійний” метеоритний дощ накриє Землю: чи буде видно у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:40
    “Подвійний” метеоритний дощ накриє Землю: чи буде видно у Дніпрі

    У найближчий час у небі можна буде побачити подвійний метеоритний…

    У небі над Дніпром знову зафіксували незвичайне природне явище (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:21
    У небі над Дніпром знову зафіксували незвичайне природне явище (ФОТО)

    Сьогодні, 26 липня, мешканці Дніпра могли спостерігати у небі цікаве…

    Наступною жертвою після Фаріон міг би стати нардеп з Дніпра Бужанський: як він відреагував
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    Наступною жертвою після Фаріон міг би стати нардеп з Дніпра Бужанський: як він відреагував

    Правоохоронці припускають, що підозрюваний у вбивстві Фаріон хлопець, збирався здійснити…

    Чи працює у Дніпрі зіплайн після нещасного випадку в Києві
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    Чи працює у Дніпрі зіплайн після нещасного випадку в Києві

    21 липня Києві стався нещасний випадок на канатній дорозі через…

    Наверх