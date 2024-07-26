На лівій руці відсутні два пальці: у Дніпрі розшукують 87-річного чоловіка

У поліції Дніпра оголосили розшук 87-річного чоловіка, повідомили у пресслужбі ГУНП.
Близько 06:00 ранку 18 липня Володимир вийшов з місця мешкання, що знаходиться в Новокодацькому районі. Станом на 12:15 п’ятниці 26 липня його місце перебування невідоме.
Прикмети: зріст 170 см, овальне обличчя, сиве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: на лівій кисті руки відсутні середній та безіменний пальці.
Був одягнений: синя джинсова кепка, світла сорочка, чорні брюки. Мав з собою пенсійне посвідчення.
Наразі пошуком зниклого 87-річного Володимира Левченка займаються працівники відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Володимира Левченка 1936 року народження, повідомляйте у поліцію за телефонами: 099-050-13-94 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловіка.
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