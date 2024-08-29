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На ліфтах краще не їздити: у Дніпрі знову діють екстрені відключення

Сьогодні 15:35
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У Дніпрі запровадили екстрені відключення.

Новости Днепра про На ліфтах краще не їздити: у Дніпрі знову діють екстрені відключення

У Дніпрі вдень 29 серпня ввели екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Це стосується і абонентів ЦЕК. 

Графіки тимчасово не діють. Тобто електроенергія може зникнути несподівано, або включення затримається і в білій зоні, де мало б бути гарантовано світло.

Крім Дніпра та області екстрені відключення ввели у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях.

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Новости Днепра про На ліфтах краще не їздити: у Дніпрі знову діють екстрені відключенняУкраїнська

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