На ліфтах краще не їздити: у Дніпрі знову діють екстрені відключення

У Дніпрі запровадили екстрені відключення.

У Дніпрі вдень 29 серпня ввели екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Це стосується і абонентів ЦЕК.

Графіки тимчасово не діють. Тобто електроенергія може зникнути несподівано, або включення затримається і в білій зоні, де мало б бути гарантовано світло.

Крім Дніпра та області екстрені відключення ввели у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях.

Читайте також:

Українська

Автор: