На Київщині жінка підпалила себе біля будівлі суду

18 липня близько 16:00 на Білоцерківщині працівники судової охорони поблизу приміщення суду помітили жінку, яка обливала себе невідомою займистою речовиною.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області та опублікували відео інциденту.
На відео видно, як жінка, щось викрикуючи, прямує до середини тротуару біля суду. У той самий час вона обливала себе невідомою речовиною. Ймовірно, вона розмовляла з охоронцями, які намагались її зупинити. Згодом жінка зупинилася на місці та зайнялася полум’ям.
Один із працівників одразу підбіг до неї з вогнегасником та почав гасити полум’я.
На місце події одразу викликали “швидку”.
По приїзду медиків екстреної медичної допомоги жінка була у свідомості, однак отримала близько 70% опіків. Її госпіталізували.
Причина акту самогубства не відома.
За попередньою інформацією, ця жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.
Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України), – повідомили у дописі поліції.
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