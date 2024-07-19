На Київщині жінка підпалила себе біля будівлі суду

На Білоцерківщині жінка вчинила акт самогубства.

18 липня близько 16:00 на Білоцерківщині працівники судової охорони поблизу приміщення суду помітили жінку, яка обливала себе невідомою займистою речовиною.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області та опублікували відео інциденту.

На відео видно, як жінка, щось викрикуючи, прямує до середини тротуару біля суду. У той самий час вона обливала себе невідомою речовиною. Ймовірно, вона розмовляла з охоронцями, які намагались її зупинити. Згодом жінка зупинилася на місці та зайнялася полум’ям.

Один із працівників одразу підбіг до неї з вогнегасником та почав гасити полум’я.

На місце події одразу викликали “швидку”.

По приїзду медиків екстреної медичної допомоги жінка була у свідомості, однак отримала близько 70% опіків. Її госпіталізували.

Причина акту самогубства не відома.

За попередньою інформацією, ця жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.

Слідчі поліції Київщини за фактом доведення до самогубства розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України), – повідомили у дописі поліції.

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