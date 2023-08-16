На Київщині дідусь ґвалтував свою 13-річну онуку: дівчинка писала про знущання у щоденник

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Днями на Київщині затримали 57-річного чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну онуку.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, чоловік, користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, змушував її вступати в статевий акт.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання зловмисника та виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини.

Поліцейські затримали негідника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне ґвалтівнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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