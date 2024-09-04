На Курському напрямку загинув військовий з Нікополя

Війна забрала життя ще одного нашого земляка.

На Курському напрямку загинув 54-річний Валерій Толстов із Нікополя. Сумну звістку повідомив мер міста Олександр Саюк.

Життя молодшого сержанта обірвалось 27 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання та обов’язків військової служби поблизу н.п. Спальне Курської області.

У мирний час Валерій працював на ТОВ “НІКОПРОГРЕСБУД”. У нього залишилися мати, дружина, сестра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та усім тим, хто колись знав захисника, справжнього патріота своєї країни, який самовіддано боронив нашу землю від російських загарбників до останнього подиху, – йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять Герою.

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