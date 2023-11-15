На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)

Поблизу Кривого Рогу в лісі ростуть дерева, чиє коріння росте назовні.

Відомий криворізький фотограф Анатолій Новак у своєму Facebook показав дивний ліс поблизу Кривого Рогу.

Широківський ліс здивував фотографа незвичними деревами, чиє коріння вибралося назовні. Пояснюється така аномалія тим, що піщаний ґрунт навколо них обвалився.

Десь в Кривому Розі, – написав фотограф під фото.

Дерева виглядають так, наче вийшли з казки. На жаль, через нестачу вологи та оголені корені разом з соснами потроху сохнуть.

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