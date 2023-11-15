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На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)

Сьогодні 21:57
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Поблизу Кривого Рогу в лісі ростуть дерева, чиє коріння росте назовні.

Новости Днепра про На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)

Відомий криворізький фотограф Анатолій Новак у своєму Facebook показав дивний ліс поблизу Кривого Рогу. 

Широківський ліс здивував фотографа незвичними деревами, чиє коріння вибралося назовні. Пояснюється така аномалія тим, що піщаний ґрунт навколо них обвалився.

Десь в Кривому Розі, – написав фотограф під фото.

Дерева виглядають так, наче вийшли з казки. На жаль, через нестачу вологи та оголені корені разом з соснами потроху сохнуть. 

Новости Днепра про На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)

Новости Днепра про На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)

Новости Днепра про На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)

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Новости Днепра про На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Криворіжжі дерева ростуть корінням назовні (ФОТО)Русский

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