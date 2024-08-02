На Криворіжжі чоловік помер від лептоспірозу: що відомо

На Дніпропетровщині зафіксували смерть від лептоспірозу.

Від лептоспірозу помер чоловік у Покровському районі. Він підхопив інфекційну хворобу під час риболовлі в Іскрівському водосховищі на Кіровоградщині та пізно звернувся до лікарів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Бактерія лептоспірозу потрапляє у водойму з сечею інфікованих гризунів, худоби тощо.

Через лептоспіроз можуть виникнути проблеми з нирками, печінкою, часто діагностується запалення оболонок головного і спинного мозку. Несвоєчасне звернення до лікарні – високий ризик смерті. За недугу температура підвищується до 38-40 градусів і тримається такою 3-7 днів. Можна відчути ломоту в тілі, біль у голові, м’язах, особливо литкових. Хворі ледве стоять на ногах.

Як вберегтися від лептоспірозу:

не ловіть рибу чи купайтесь там, де можуть бувати хворі тварини, зазвичай це водопій;

знищуйте гризунів вдома;

для продуктів тваринного походження обов’язкова термічна обробка.

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